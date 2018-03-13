ОНФ выступил против закрытия школы-интерната в Большом Мурашкино

К общественникам обратились родители детей, который имеют проблемы со слухом. На встрече с коллективом школы стало известно, что минситерство образования региона приняло решение приостановить комплектование интерната и перевести всех учеников в школу № 65, которая находится в Нижнем Новгороде.

По мнению ОНФ, закрытие школы оставит без работы около ста человек, кроме того, в интернате вполне можно увеличить число учащихся: ранее там было 150 детей, сейчас в три раза меньше.

Среди текущих проблем — сокращение финансирования и необходимость срочного капремонта. Кроме того, школа, которая работает с 1934 года, не газифицирована и отапливается каменным углем.

О ситуации Народный фронт намерен проинформировать главу региона Глеба Никитина

Фото: ОНФ