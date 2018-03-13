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Зеленоградская «Фортуна» стала лауреатом всероссийского патриотического конкурса
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Зеленоградская «Фортуна» стала лауреатом всероссийского патриотического конкурса 

Старое Крюково 13 марта 2018
Фото: Старое Крюково
Хореографическая студия «Фортуна» Дворца творчества детей и молодежи стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Единение культур — Единение искусств — Единение России».
Творческий форум проводился с осени прошлого года. Он был организован для коллективов и солистов, исполняющих фольклорные, а также музыкальные, вокальные, танцевальные произведения, созданные на основе традиций национальных культур народов, проживающих на территории России, а также участников в номинациях ИЗО, ДПИ и Фото, чьи работы основаны на теме жизни народов России.
Конкурс проходил в заочной форме и завершился гала-концертом и выставкой в Москве. Хореографическая студия «Фортуна» заявила три номера: патриотическая тема — «Никто не забыт», получил диплом лауреата 3 степени; «Хоровод» — 2 степени; «Хлопуны» — 1 степени и приглашение для участия в гала-концерте 10 июня 2018 г.
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