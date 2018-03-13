Зеленоградская «Фортуна» стала лауреатом всероссийского патриотического конкурса

Хореографическая студия «Фортуна» Дворца творчества детей и молодежи стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Единение культур — Единение искусств — Единение России ».

Творческий форум проводился с осени прошлого года. Он был организован для коллективов и солистов, исполняющих фольклорные, а также музыкальные, вокальные, танцевальные произведения, созданные на основе традиций национальных культур народов, проживающих на территории России, а также участников в номинациях ИЗО, ДПИ и Фото, чьи работы основаны на теме жизни народов России.