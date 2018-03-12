«Отвлечь детей от интернета»: в российских школах предлагают ввести киноуроки

Программу российских школ до 2020 года могут дополнить киноуроками, на которых учащиеся будут знакомиться с лучшими образцами мирового киноискусства. Соответствующее предложение, которое изучил RT, рассмотрят на заседании рабочей группы по реализации программы Десятилетия детства, стартовавшего в России в 2018 году. В Госдуме идею поддержали, но родители и учителя высказывают опасение, что такие занятия станут лишней нагрузкой для учеников и педагогов. RT разбирался, нуждается ли школа в важнейшем из искусств.

«Кино — наиболее доступный и привлекательный вид искусства для подрастающего поколения. Урок будет состоять из просмотра и глубокого анализа сюжета и образов героев киноленты. Это должны быть фильмы, которые имеют воспитательный эффект, учат думать и общаться. Такие занятия должны отвлечь детей от интернета», — утверждает она. Прививать российским школьникам морально-нравственные качества планируют с помощью киноуроков. В ближайшее время соответствующее предложение будет рассмотрено на заседании рабочей группы по реализации программы Десятилетия детства, стартовавшего в России в 2018 году. Автор инициативы, член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова рассказала RT, что занятия по киноискусству планируется проводить один раз в месяц для каждой возрастной группы. По её словам, основными целями нововведения являются улучшение социального климата в подростковой среде, а также формирование положительных морально-нравственных качеств у детей.

По словам Жгутовой, в рамках реализации инициативы при поддержке Минкульта Минобразования планируется обучить порядка 20 тыс. педагогов по всей стране. Она также отметила, что за основу будет взят опыт Уральского федерального округа, где уже успешно работает программа «Кинопедагогика». На сегодняшний день в этом регионе киноуроки проводят порядка 200 учебных площадок, для чего задействованы более 400 педагогов.

Также Жгутова отметила, что прививать культуру кино с помощью таких занятий будут и родителям. Для них намерены проводить отдельные семинары.

«В своё время нас учили в рамках методики преподавания истории и обществознания использовать фильмы на уроках. В отличие от речи учителя, фильм воздействует не только на левое, но и на правое полушарие, включая в работу воображение и оказывая эмоциональное воздействие на ребёнка. Что касается денег, я не думаю, что придётся серьезно потратиться на переподготовку учителей. Их в институте готовят к проведению такого рода уроков», — заявил он. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин поддержал инициативу, отметив, что переподготовка учителей не потребует особых затрат. Депутат обратил внимание на то, что профессиональным педагогам хватит квалификации для проведения подобных занятий.

При этом Смолин констатировал, что дополнительное финансирование может понадобиться на закупку лицензионных кинолент, потому что «существуют авторские права, и советское кино ещё не стало общественным достоянием». Он также отметил, что результат от киноуроков будет напрямую зависеть от того, насколько правильно подобраны фильмы для просмотра.

«Диапазон фильмов может быть достаточно широк. Дети должны понимать, как зародилось киноискусство, и представлять это развитие в динамике вплоть до сегодняшнего дня. Я бы не ставил здесь культурологических, а тем более политических меток «что можно, а что нельзя». Всё это должно быть, безусловно, выдержано в пределах нравственности с расчётом на школьную аудиторию. И без навязывания каких-либо мнений», — заявил Шолохов. С тем, что необходимо уделять особое внимание качеству учебного контента, согласился и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов , подчеркнув, что фильмы должны быть ориентированы на школьную аудиторию и не иметь политического подтекста.

«Кино действительно более доступно для молодёжи, для детей, соотносится с их современными взглядами. Через кино проще доносить важные мысли, принципиальные вещи. Только через хорошее кино. Детям будет полезно посмотреть какие-то добрые картины, советские фильмы. Есть даже условный список из 100 картин, который в своё время составил Минкульт. Там как раз классика и советское кино, и есть масса доступных для детского понимания фильмов», — отметил он. Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров также высказался в поддержку инициативы. Он напомнил, что ранее Министерство культуры составило список фильмов, рекомендованных для просмотра на факультативных занятиях в школах, который можно использовать для подобных уроков.

Напомним, проект «100 фильмов» был создан Министерством культуры при поддержке Министерства образования и науки шесть лет назад.

«Обязательно нужно составить график занятий. Стоит вводить не как отдельный предмет, а только в рамках дополнительных курсов, факультативов и предметов по выбору. Разумеется, это дополнительная нагрузка на педагогов и учеников. Сейчас в школах и так много времени уделяется видеопродукции», — заявил он. Между тем в дополнительных занятиях, посвящённых кино, сегодня нет особой необходимости, считает заслуженный учитель Российской Федерации Александр Снегуров. По его словам, большинство педагогов и так обращаются к киноискусству при преподавании учебного материала. К тому же школьная программа перенасыщена, пояснил Снегуров.