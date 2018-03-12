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Политолог осудил запрет молодежи США посещать РФ
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Политолог: запрет молодежи США посещать Россию — жесточайшая провокация 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: AP Photo / Elaine Thompson
Газета The Stanford Daily сообщила, что Стэнфордский университет в США приостановил поездки своих студентов в Россию на стажировки и для прохождения образовательных программ.
Как сообщил директор программы обучения за границей Рамон Салдивар, университетские правила запрещают отправлять студентов младших курсов в страны, которым присвоен третий или четвертый уровень опасности, или туда, "где, по достоверным данным, есть значительный риск для здоровья или безопасности".
Госдеп в январе присвоил России третий уровень опасности из-за "гражданских беспорядков и терроризма" на Северном Кавказе, в частности в Чечне, а также из-за ситуации вокруг Крыма.
Согласно разъяснениям американского внешнеполитического ведомства, третий уровень означает, что поездки в данную страну "рекомендуется пересмотреть". В пояснении написано, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Уточняется, что "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время", а также указывается, что там есть "особо опасные районы".
Согласно информации госдепартамента, в страны первой категории американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй группе собраны государства, где, по мнению властей США, требуется "повышенная осторожность". В четвертую группу включены страны, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется.
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о приостановке стажировок американских студентов в России.
"В январе Госдеп присвоил России "третий уровень опасности", и теперь студенческие стажировки, по крайней мере, на уровне младших курсов прекращаются: американские вузы не имеют права якобы подвергать опасности своих студентов. Понятно, что такой разрыв контактов на вузовском уровне идет во вред российско-американским отношениям в перспективе. Но сейчас администрация США последовательно продолжает политику разрыва связей на разных направлениях", — отметил Игорь Шатров.
По его словам, нет сомнений, что фактический запрет на поездки американской студенческой молодежи в Россию носит политический характер.
"Конечно, это провокационная во всех смыслах история. Включение России в число стран, где существует якобы угроза жизни и здоровью иностранцев — это жесточайшая провокация. И обидно, что американские вузы вынуждены подчиниться: они просто обязаны соблюдать существующие правила. И удивительно, что в американской научной среде не могут доказать своей власти абсурдность подобного рода решений, и вынуждены делать вид, что верят официальным объяснениям о якобы существующей в России угрозе жизни и здоровью граждан США. На самом деле совершенно ясно, что речь идет о запретах политического характера", — сказал Игорь Шатров.
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