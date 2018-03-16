ЕГЭ могут отменить

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от ЛДПР в пятницу внесут в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает пресс-служба фракции.

>> Откровения репетиторов. Педагоги — о подводных камнях ЕГЭ "Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования", — сообщается в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна — для эффективной подготовки необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых имеют высокую стоимость и непосильны для многих родителей.

Подчёркивается, что принятие законопроекта "позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования".