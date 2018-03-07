США прокомментировали закрытие школ РФ в Латвии

В Госдепе прокомментировали закрытие русских школ в Латвии

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ответила на вопрос о русских школах в Латвии словами о "российской угрозе".

"Я этого не знаю, сэр. Я знаю, что когда госсекретарь (Рекс) Тиллерсон говорил со своим (латвийским) коллегой вчера, одной из больших тем разговора была безопасность этой страны и многих других стран в регионе. Мы подтверждаем нашу позицию по статье 5 устава НАТО. Мы также обсуждаем злонамеренное влияние России на выборы по всему миру", — сказала Науэрт. Корреспондент спросил Науэрт на брифинге, будет ли в ходе саммита президента Дональда Трампа с лидерами балтийских стран в апреле обсуждаться новый закон об образовании в Латвии. По мнению корреспондента, этот закон практически уничтожает преподавание на русском языке.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.

В Латвии проживают чуть менее двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.