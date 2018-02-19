Российские студенты составили свой рейтинг вузов

Число российских студентов, довольных выбранным университетом, увеличилось на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости сообщил руководитель проекта «Типичный абитуриент» Владислав Белый, комментируя итоги исследования «Российские вузы глазами студентов — 2018».

По его словам, в прошлом году довольных студентов было всего 36 процентов, в этом — 45 процентов. В опросе приняли участие свыше 800 учащихся 98 государственных вузов России.

Рейтинг отрицательных отзывов возглавили Московский авиационный институт , Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Уральский федеральный университет им. первого президента России Бориса Ельцина . «Студенты в своих недовольных отзывах отмечают пожилой возраст преподавателей, "потухшие глаза" и низкую профессиональную компетентность сотрудников вузов», — рассказала руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина.

Также исследователи отметили, что студентов волнует заинтересованность, профессионализм и возраст преподавателей, наличие и ремонт в общежитиях, позиции вуза в рейтингах и именитые выпускники. Кроме того, при оценке университета учащиеся опирались на активность научной жизни вуза, международных связей, контингент однокурсников, вопросы отчисления студентов, получения стипендии и платного образования.