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Школьные каникулы могут сделать «плавающими»
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В правительстве хотят сделать школьные каникулы «плавающими» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТАСС
Прорабатывается идея эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах, заявил в интервью "Российской газете" вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
"Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", — сказал Хлопонин.
"Поэтому мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть. Надо изучать передовой международный опыт", — пояснил вице-премьер.
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