Школьникам запретили ходить в туалет без справки

В московской школе детям запретили ходить в туалет без справки

В Московском лицее № 1795 распространили памятку, согласно которой учеников запрещалось отпускать с урока без письменного согласия родителей, а также разрешать детям ходить в туалет в течение урока, если у них нет медицинской справки, сообщает ТАСС

«То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут», — сообщалось в рекомендациях.

Родители от новых запретов пришли в изумление. Через некое время странную инициативу прокомментировали и в самом учебном заведении. Директор лицея Валентина Сетежева заявила, что это была инициатива отдельно взятого преподавателя. Он также заверила, что в лицее будет проведена служебная проверка.