Как школьников делят на богатых и бедных

Платный гардероб и места в столовой: VIP-услуги в российских школах

Родители российских школьников жалуются на то, что детей в некоторых образовательных учреждениях делят на «богатых» и «бедных» — первые обедают за отдельными столами и раздеваются в новых гардеробах, а вторые питаются за госдотации и после уроков находят свои вещи, сваленные в кучу в обычных раздевалках. «Газета.Ru» рассказывает о VIP-услугах в российских школах и о том, насколько они законны.

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Школа начинается с платной вешалки

В некоторых российских школах сложилась практика, когда за комфорт своих детей родители платят администрации или классному руководителю дополнительные деньги. Таким образом, можно посадить своего ребенка за отдельный стол в столовой, а также забронировать место в новом гардеробе. В то же время дети, родители которых не могут позволить себе оплачивать VIP-услуги, чувствуют себя обделенными и зачастую могут стать объектами насмешек со стороны сверстников.

Несколько дней назад стало известно, что в Екатеринбурге часть воспитанников гимназии №37 платят за сдачу шуб и курток в раздевалку. Оказалось, что платный гардероб функционирует в школе уже семь лет — за индивидуальные шкафчики с замком школьники платят по 150 рублей в месяц. Директор гимназии Светлана Трухина сообщила, что платный гардероб появился из-за того, что гимназия рассчитана на 660 детей, а по факту в ней обучаются 900 человек. Трухина подчеркнула, что родители сами настояли на открытии дополнительного гардероба. Иначе бы пришлось перевести школу на работу в две смены.

Родители гимназистов также пожаловались на огромное количество сборов и на другие услуги. «На клининг, охрану — 5000 рублей, и прочее по поводу и без, но уж гардероб-то можно бесплатный сделать. Скоро уже за вход платить будем!», — возмущалась в соцсетях одна из матерей.

Ситуацией заинтересовались в местной прокуратуре, где заявили, что в гимназии параллельно работают две бесплатные раздевалки, но мест для всех в них не хватает. «Прокуратура будет выяснять, имеется ли реальная возможность всем учащимся оставлять свою верхнюю одежду в бесплатной раздевалке либо пользование платной раздевалкой является вынужденной мерой. Будут запрошены документы, регулирующие порядок внесения денежных средств за пользование платной раздевалкой», — заявили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков назвал организацию платных гардеробов в школах сегрегацией детей, следствием управленческого инфантилизма и педагогической некомпетентности администрации школ. «Ссылки на недостаточное финансирование здесь не уместны. Управлять надо уметь, особенно это важно, когда средств не хватает. А поэтому директоров школ надо этому учить, и оценивать их умение управлять и по этим показателям, а не только по результатам организации и сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — заявил Мороков.

Чуть ранее, 11 января 2018 года, «гардеробный скандал» вскрылся краснодарскими СМИ, которые сообщили, что классный руководитель третьего класса СОШ №100 ведет «черные списки», а также требует от родителей деньги на новый гардероб.

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По словам пожаловавшихся журналистам родителей, конфликт в классе, произошел около месяца назад, когда на очередном собрании преподаватель подняла вопрос устройства новой раздевалки, так как старое помещение оставляло желать лучшего, и вещи детей в нем зачастую сваливали в кучу. Подсчитав все расходы, классная руководительница заявила, что закупка шкафов, столиков, вешалок и банкеток обойдется в 60 тыс. рублей. На предложении родителей построить более бюджетный гардероб учитель заявила: «Либо делаем так, либо носите вещи своих детей с собой». Родители пожаловались также на то, что у педагога есть свой «черный список», члены которого игнорируются во время уроков и других школьных активностей. «Она даже просит деньги от таких учеников на подарок для нее не класть в конверт к общей сумме. Якобы ничего не нужно от таких неверных», — заявила одна из представительниц родительского сообщества изданию «Блокнот Краснодар».

Этому столику не наливать

Если о платных гардеробах в общеобразовательных школах заговорили совсем недавно, то дискуссия о VIP-местах для детей состоятельных родителей в столовых зародилась еще два года назад. Так, в январе 2016 года стало известно, что учеников одной из самарских школ, получающих бесплатное питание, отсадили за отдельный стол — в то время как их одноклассники, оплачивающие питание дополнительно, расположились в другом месте — и с более обширным меню.

Родители «льготников», возмущенные поведением администрации, опубликовали петицию Владимиру Путину на платформе Change.org. «Дети в классе разделены по столам на так называемых „платников“ и „бесплатников“. У „платников“ меню всегда полноценное и состоит из двух блюд и напитка, а „бесплатникам“ подаются иные блюда, в основном каши, например с колбасой (суп вообще не дают)», — заявила мама одного из учеников самарской школы Ольга Петина. Она добавила, что «бюджетные» блюда зачастую оказывались невкусными и холодными.

Но наибольшее опасение у родительской общественности вызвало не качество школьных обедов, а тот факт, что дети в классе разделились на два лагеря и стали вступать в конфликты. В петиции также отмечалось, что школьное питание, которое регулируется санитарными нормами и правилами, должно быть комплексным и обеспечивать организм ребенка необходимыми витаминами и минералами. СНиПы, отмечали авторы обращения, не могут быть разными для «льготников» и «платников».

После визита в школу представителей прессы, департамента образования и местной администрации детей вернули за одни столы и начали кормить одинаковыми блюдами.

Первый замглавы городского округа Самары Виктор Кудряшов причины произошедшего объяснил «организационным сбоем», связанным с тем, что в школе был совмещен завтрак и обед, а также заявил, что накажет виновников этой проблемы.

На петицию обратили внимание жители других российских городов — в комментариях они начали рассказывать о проблемах в своих образовательных учреждениях. «В нашей московской школе такая же ситуация: дети едят разные завтраки в зависимости от того, льготники или нет! И платникам накрывают на стол, а льготники берут еду сами на раздаче, вот и получается, что дети сидят за разными столами», — написала жительница столицы.

Жалобы на дискриминацию детей в рамках одной школы продолжили поступать в марте 2016 года — уже в Пермском крае. Информация о незаконных действиях руководства образовательных учреждений дошла до местного омбудсмена Павла Микова. Он заявил, что жалобы начали поступать с начала третьей четверти: в них родители приводили примеры, когда их ребенок, чувствуя унизительное положение, вообще отказывается от питания.

О проблеме «раздельного питания» в российских школах позже заговорили и в Екатеринбурге. В мае 2017 года писатель Валерий Зеленогорский сообщил в своем фейсбуке, что в средней школе Екатеринбурга детей, которые сдают по 500 рублей на дополнительное питание, кормят отдельно от сверстников, питающихся за бюджетные средства. Он также отметил, что у «бюджетников» котлеты на 50 гр меньше, и в их меню, в отличие от «платников», не входит яблоко.

В дискуссию с Зеленогорским вступил свердловский телеведущий Евгений Енин. «Можно ли родителям доплачивать, чтобы их дети питались лучше, чем выходит за городской счет? Я думаю, да. Запретить, чтобы другим детям не было обидно? Но тогда надо запретить иметь разные телефоны, запретить платные кружки и секции, запретить возить детей летом за границу», — написал он.

Сами школьники так описывали создавшееся в образовательном учреждении разделение. «Для „бюджетников“ в столовой отдельный угол. С ними никто не садится, потому что все они неблагополучные, хлебом кидаются», — делилась с местными СМИ семиклассница Анастасия. «Я не решаю, в какой семье мне родиться. Ладно, во взрослом мире люди могут сами чего-то добиться, но дети же не могут решить — быть бедным или богатым. А нам с детства показывают, что людям с достатком — все самое лучшее», — рассказала в эфире «России-1» еще одна ученица екатеринбургской школы.

Родители обделенных детей также высказались. «Я стараюсь объяснить дочери, что не в деньгах счастье, но это такой сложный вопрос», — заявляла председатель родительского комитета екатеринбургской школы. «У меня ребенок приходит домой и говорит, что у платников порции больше, их лучше кормят. Говорит, что при попытке взять с „богатого“ стола оставшуюся булочку, сразу кричат: „Ты че, иди за свой стол“», — заявила многодетная мать Елена Фазлиева в эфире «России-1». История в Екатеринбурге закончилась тем, что в прокуратуре Свердловской области подтвердили факт выдачи детям разных комплексов питания и попросили местных властей принять меры.

«Межклассовую несправедливость» в конце мая 2017 года выявили и в Великом Новгороде. Оказалось, что там в местных школах дети, питающиеся в столовой по госдотации размером 15 рублей, сидят отдельно от одноклассников, завтраки которым оплачивают родители. Хотя для льготных категорий законодательство предусматривает двухразовое бесплатное питание, на региональном уровне в закон внесены поправки. Так, вместо комплексного питания, в новгородской школе детям давали либо небольшой бутерброд с сыром, либо булочку с чаем. Это региональные власти объяснили нехваткой денег в бюджете.

Подобная дискриминация по имущественному признаку в рамках общеобразовательной школы является неправомерной и неприемлемой, говорит детский психолог Оксана Старостина. «Речь идет об искусственном создании ситуации антагонизма между группами школьников, которую поддерживает администрация школ, внедрившая в своих учебных заведениях систему „раздельного питания“ и „раздельных раздевалок“, — пояснила она „Газете.Ru“. — Если говорить о психологических последствиях подобного разделения, то они могут касаться, прежде всего, усиления у детей переживаний унижения, обиды, гнева, зависти. Данное разделение не позволит сплотить и сдружить детей».

«Устраивают элитную школу в бюджетных организациях»

Председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин заявил «Газете.Ru», что из Москвы и области таких жалоб поступает больше, чем по другим регионам России. «Эта проблема создается во многом из-за родителей, которые хотят для своих детей в обычных школах устроить такие отдельные междусобойчики. Все это происходит не без участия администрации — родители платят деньги, а взамен получают особое отношение к своим детям. Родители не слишком состоятельных детей попадают в заведомо проигрышные условия и оказываются „белыми воронами“. Это даже культивируется: если родители материально не участвуют в жизни класса, то ребенок будет меньше получать внимания преподавателя, к нему будут по-другому относиться сверстники.

Если родители хотят особых условий, они могут пойти в частную школу. Однако там другой уровень оплаты, поэтому многие решают устраивать элитную школу в бюджетных организациях.

Это ненормальная практика, так как все мы налогоплательщики, и бюджетная организация должна равно относиться ко всем детям», — считает Панин.

Эксперт отметил, что подобная практика часто используется, когда родители хотят, чтобы их ребенок попал к какому-то конкретному преподавателю, особенно в начальной школе. А оплата может производиться не только наличными, но и дорогими статусными подарками.

По словам юристов, разделение детей по материальному признаку противоречит роли, которую выполняет общеобразовательное учреждение. «Школьное руководство, как и классные руководители, не могут разделять учеников по каким-либо дискриминирующим признакам, а также обуславливать их образование приобретением им каких-либо платных услуг, — пояснил „Газете.Ru“ управляющий партнер КА „Старинский, Корчаго и партнеры“ Владимир Старинский. — Если такое происходит в школе, то нужно жаловаться в прокуратуру, министерство образования и другие ведомства. Однако отмечу, что, например, дополнительные кружки действительно могут быть организованы только для тех, кто их оплатил. Платные раздевалки же являются нарушением, на которое можно пожаловаться, так как гардероб должен предоставляться всем школьникам, и брать за это деньги школа в принципе не имеет права».

Основатель юридической компании «Алехин и партнеры» Роман Алехин добавил, что разделение детей по статусу и финансовым возможностям их родителей можно наблюдать практически во всех регионах страны.

«На вопрос родителей, почему у них некомпетентный учитель или как получилось, что в параллельных классах учебный процесс проходит с использованием новых технологий, им отвечают, что в других классах проектор и дополнительное оборудование купили за счет родителей. Это ставит учеников в неравное положение, так как дети из тех классов, где родители могут позволить себе купить оборудование и гаджеты, имеют больше возможностей и учатся, как правило, лучше. Я бы посоветовал обратиться в комитет образования города, а также написать жалобы в другие официальные инстанции — часто помогает привлечение к проблеме внимание прессы и чиновников», — резюмировал эксперт.