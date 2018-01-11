Первое сентября могут перенести

В Госдуме предложили начинать учебный год c 1 октября из-за изменений климата

Депутаты Государственной Думы предложили разрешить муниципальным образованиям переносить начало учебного года в образовательных организациях с первого сентября на первое октября. С инициативой на заседании комитета Госдумы по образованию и науке выступил депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышев, сообщает корреспондент Indicator.Ru.

Депутаты объяснили свое предложение климатическими изменениями и тем, что детям необходимо больше отдыхать в теплое время года. «Мир меняется, сильно меняется климатически. Мы видим, как в июне достаточно холодно, а на новогодних праздниках сравнительно тепло. При этом мы не предлагаем увеличить новогодние праздники. Напротив, для того, чтобы у детей было больше возможностей отдохнуть в теплое время года. Мы предлагаем, если есть такая возможность, расширить полномочия муниципальных образований в решении вопроса о дате начала учебного года, [то есть] в перенесении начала учебного года на первое октября», — заявил депутат Чернышев.

Авторы законопроекта объяснили свою инициативу тем, что детям необходимо больше отдыхать в теплое время года.

«Климатические изменения напрашиваются на то, чтобы сделать менее теплый июнь учебным, а более теплый сентябрь месяцем, когда можно будет отдыхать», — предложил депутат.

Председатель комитета Вячеслав Никонов отметил, что реализовать инициативу достаточно сложно, в том числе из-за того, что будет необходимо сдвигать дату сдачи итоговых экзаменов, например, ЕГЭ, а также менять образовательные программы.