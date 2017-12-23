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Российские учителя «не дружат» с компьютером
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Назван процент умеющих пользоваться компьютером российских учителей 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости

Цифровой техникой умеют пользоваться 16 процентов российских учителей. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявила министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщается на сайте политической силы.

«На сегодняшний день 16 процентов, согласно соцопросам, учителей владеют компьютером, наравне с нашими детьми вряд ли, но на уровне», — сообщила Васильева.

Также она добавила, что сегодняшний день требует цифровых знаний, а дети, в отличие от взрослых, получают их быстрее и легче, учителя школ, в свою очередь, не всегда умеют пользоваться современной техникой.

Васильева заверила, что Минобрнауки делает все возможное для развития онлайн-образования. «В ближайшие несколько лет будут высвобождаться профессии, будут появляться новые. И здесь важно, чтобы у людей любого возраста была возможность пройти специализированный курс онлайн», — указала министр.

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