Российские учителя «не дружат» с компьютером

Назван процент умеющих пользоваться компьютером российских учителей

Цифровой техникой умеют пользоваться 16 процентов российских учителей. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявила министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщается на сайте политической силы.

«На сегодняшний день 16 процентов, согласно соцопросам, учителей владеют компьютером, наравне с нашими детьми вряд ли, но на уровне», — сообщила Васильева.

Также она добавила, что сегодняшний день требует цифровых знаний, а дети, в отличие от взрослых, получают их быстрее и легче, учителя школ, в свою очередь, не всегда умеют пользоваться современной техникой.

Васильева заверила, что Минобрнауки делает все возможное для развития онлайн-образования. «В ближайшие несколько лет будут высвобождаться профессии, будут появляться новые. И здесь важно, чтобы у людей любого возраста была возможность пройти специализированный курс онлайн», — указала министр.