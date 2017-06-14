МГУ вошел в 30 лучших вузов мира рейтинга THE

Опубликовала репутационный рейтинг британская компания Times Higher Education (THE). Топ составляется на основе опросов, в которых принимают участие авторитетные ученые. В 2017 году в нем приняло участие более 10 тысяч человек, средний стаж в области науки которых составляет 18 лет.

Первая группа вопросов касалась учебной деятельность университетов, а вторая — научно-исследовательской. Место определялось на основе того, сколько ученых называли вуз лучшим в какой-то из областей.

Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что университет уже второй год подряд занимает 30 позицию в рейтинге. Он также перечислил важнейшие проекты, над которыми ведется работа в стенах вуза. Среди них «Ноев ковчег», сотрудничество в рамках коллаборации LIGO, а также программа «Зеленый свет».

«Россия обходит престижные западные вузы, такие как Эдинбургский, Вашингтонский и Мюнхенский университеты. МГУ пока единственный вуз, исполнивший поручение президента РФ в рамках "майских указов". Однако, к сожалению, ни один из российских университетов из числа участников программы 5-100 не попал в рейтинг», — добавил издатель рейтинга THE Фил Бети.

Ранее сообщалось, что МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира престижного мирового рейтинга QS World University Rankings by Subject и занял 95-е место.