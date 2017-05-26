Глава Минобрануки призвала ограничить школьный выпускной линейкой

Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что брать кредиты на организацию пышного выпускного в школе — это безумие, и пообещала, что Минобрнауки будет нещадно бороться с этой практикой.

"Это безумие, и с этим будет борьба нещадная, я вас уверяю", — ответила Васильева на вопрос о практике взятия кредитов на проведение выпускного в школе.

Она отметила, что каждая школа решает вопрос о проведении выпускного сама, при этом Васильева отметила, что в этом году "большинство школ считают, что это должно произойти очень достойно, скромно".

"Вопрос как раз – прощание со школой, день последнего звонка, перевести, может быть, в то историческое русло, как все начиналось — просто торжественная линейка, поговорили, попрощались, сказали друг другу действительно хорошие, важные слова, потому что это действительно рубеж", — считает глава Минобрнауки.

Она также согласна с мнением, высказанным представителями некоторых регионов о том, что выпускной не должен превращаться в пышный банкет, напоминающий свадьбу. "У нас точно такая же позиция", — прокомментировала высказанные инициативы глава Минобрнауки.

Министр также поздравила российских выпускников с окончанием учебы.

"Я от всей души поздравляю, прежде всего, выпускников, учителей и родителей, потому что одиннадцатиклассники вступают в большую жизнь. Большой рубеж был пройден. Те, кто заканчивают девятый класс, они будут ориентироваться на продолжение учебы в школе либо они выбирают колледж, — это выбор который тоже очень сложно осуществить", — сказала Васильева.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уйти от практики проведения выпускных вечеров в зданиях школ республики, подчеркнув, что непосредственно в школах не должны собирать деньги на выпускной.

Ранее проведение банкетов и сбор денег для проведения экзаменов по завершению учебного года в очередной раз запретили в школах Узбекистана. Во всех школах республики в торжественной обстановке категорически запрещено проведение банкетов в кафе и ресторанах с участием школьников, а также сбор денег для проведения экзаменов и покупки материальных ценностей и подарков руководителям и учителям школ.