Ещё
ВолГУ получил квоты на стипендии президента больше, чем другие местные вузы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВолГУ получил квоты на стипендии президента больше, чем другие местные вузы 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский государственный университет получил наибольшую квоту в регионе на студентов-стипендиатов президента РФ на 2018-2019 учебный год.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, размер президентской стипендии для студентов составляет 7 000 рублей, для аспирантов -14 000, а правительственной — 5 000 рублей и 10 000 рублей соответственно. Отметим, что квота на правительственных стипендиатов составляет 10 мест, президента и правительства по одному человеку на каждую стипендию.
АиФ Волгоград: последние новости
В одной из волгоградских школ Роспотребнадзор закрыл кабинет химии Кто стал в Волгоградской области учителем года-2018? Трассу «Волгоград-Каменск-Шахтинский» снова открыли для транспорта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»47
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ94
Россия закрыла границу для грузов с Украины135
Пенсии россиян будут считать по-новому121
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение