ВолГУ получил квоты на стипендии президента больше, чем другие местные вузы

Волгоградский государственный университет получил наибольшую квоту в регионе на студентов-стипендиатов президента РФ на 2018-2019 учебный год.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, размер президентской стипендии для студентов составляет 7 000 рублей, для аспирантов -14 000, а правительственной — 5 000 рублей и 10 000 рублей соответственно. Отметим, что квота на правительственных стипендиатов составляет 10 мест, президента и правительства по одному человеку на каждую стипендию.