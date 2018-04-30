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Минобороны РФ опубликовало интерактивные схемы Парадов Победы
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Минобороны РФ опубликовало интерактивные схемы Парадов Победы 

Федеральное агентство новостей 4 часа назад
Москва, 30 апреля. Минобороны РФ в понедельник опубликовало схемы Парадов Победы, которые традиционно пройдут в российских городах 9 мая.
Раздел с интерактивными схемами парадов в 27 городах РФ появился на официальном сайте ведомства, передает «Пятый канал».
Схемы позволяют узнать расположение парадных расчетов, количество задействованной военной техники и число военнослужащих, принимающих участие в параде. Также в разделе указано, где пройдут парады в каждом из городов. Схемы доступны для Санкт-Петербурга, Смоленска, Мурманска, Тулы, Новороссийска, Волгограда, Севастополя и других городов РФ.
Ранее ФАН рассказало, как к Параду Победы на Красной площади готовится движение «Юнармия».
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