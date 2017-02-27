Голодец предложила отказаться от прямоугольности классов в школах

Вице-премьер России Ольга Голодец в ходе Российского экономического форума в Сочи заявила, что классы в российских школах сконструированы неправильно, передаёт Интерфакс.

«У нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве.

Для того, чтобы формировать проектный подход, для того, чтобы формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе», — сказала она.

По словам Голодец, если перестроить работу, преподаватель станет для учащихся не ментором, а наставником, который помогает раскрывать их таланты.

«Готовы ли мы к такой постановке вопроса, и как перейти из одной точки в другую — наверное, это самый сложный сегодня вопрос», — подчеркнула политик.

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