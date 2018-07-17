Глобальная экономика: все менее синхронное восстановление

Вчера МВФ в рамках публикации доклада «Перспективы развития мировой экономики» представил свои обновленные экономические прогнозы. Основной месседж заключается в том, что подъем в мировой экономике становится менее равномерным, а риски, угрожающие будущему росту, увеличиваются. При этом в ряде ведущих экономик пик экономического роста, по оценкам МВФ, уже пройден, и в целом динамика мировой экономики становится менее синхронной. В отношении развивающихся экономик МВФ также отмечает, что перспективы их роста становятся все более неравномерными, чему способствуют повышение цен на нефть, рост доходностей облигаций США , эскалация напряженности в международных торговых отношениях и давление на валюты стран с фундаментально слабой экономикой. Согласно модели GDPNow, которую ФРБ Атланты использует для оценки текущих темпов роста американской экономики и которая уже не раз демонстрировала свою высокую точность, рост ВВП США во 2к18 составил 4,5%.

Однако в данный момент цены на нефть снижаются (правда, до этого они действительно достигли весьма высоких уровней). Поводов для этого в последнее время было достаточно — включая заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о готовности воздержаться от санкций в отношении некоторых импортеров иранской нефти, позволив им, таким образом, продолжить закупки; сообщения о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ближайшие месяцы достигнет нового рекордного уровня; и некоторое улучшение ситуации с поставками нефти из Ливии . Как отмечает в опубликованном вчера бюллетене Oil Price Dynamics Report ФРБ Нью-Йорка , одной из причин наблюдаемого в последнее время снижения цен на нефть является сочетание увеличения предложения и неизменных ожиданий в отношении будущего спроса. Результатом всего этого стало снижение котировок Brent до 3-месячных минимумов. Цена североморской нефти уже опустилась ниже 100-дневной скользящей средней на отметке 73 долл. /барр. Следующая техническая цель — 200-дневная скользящая средняя, расположенная на отметке 67 долл. /барр. МВФ считает, что цены фьючерсов на нефть в ближайшие четыре–пять лет ждет снижение, в том числе вследствие увеличения добычи сланцевой нефти в США. По оценке МВФ, цены фьючерсов указывают на примерно 20%-е снижение котировок нефти относительно текущих уровней.

Между тем в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе с докладом по монетарной политике, доходность 2-летних казначейских облигаций США вчера обновила максимум этого года, достигнув отметки 2,60%.

В то же время, несмотря на опасения инвесторов по поводу растущего долга Америки и приближающегося к триллиону долларов дефицита бюджета, 10-летние UST продолжают торговаться ниже 100-дневной скользящей средней (2,89%). Рыночные индикаторы инфляционных ожиданий в США по-прежнему практически не двигаются с места. Отчасти этому способствует снижение цен на сырьевые товары, включая нефть и металлы, однако неуверенность участников рынка в дальнейших перспективах экономического роста наверняка также играет свою роль, не давая доходности 10-летних UST закрепиться выше 3%-й отметки. С 6 июля Китай ввел 25%-ю пошлину на импортируемые из США соевые бобы. Тем временем рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США, который в конце прошлого года достиг рекордно низкого уровня, а затем вырос, в последнее время стабилизировался, однако его дальнейшая судьба в значительной степени зависит от того, как введение ввозных пошлин отразится на ситуации в штатах, где Трамп пользуется наибольшей поддержкой. Для Трампа данный рейтинг имеет особенно большое значение в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Весьма интересны результаты последнего опроса о положении дел в региональной экономике, который вчера опубликовал ФРБ Нью-Йорка. Исследование зафиксировало резкое снижение индексов закупочных цен и капитальных расходов. Как отмечает профессор Пол Кругман в своей недавней статье How To Lose a Trade War, большинство вводимых в США пошлин касаются не потребительских, а промежуточных товаров, а также средств производства, в то время как пошлины, которые в ответ вводит Китай, в основном ориентированы на конечную продукцию и направлены против электората Трампа, что является продуманной политической стратегией. Из тех товаров, которые США экспортируют в КНР, почти 17 млрд долл. приходится на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, включая соевые бобы. В 2017 г. на долю Китая пришлось 57% американского экспорта соевых бобов. Крупнейшим производителем сои в США является штат Иллинойс, экспортирующий в Китай половину всего объема производства.

Основной тезис последнего доклада МВФ заключается в изменении взгляда на перспективы глобальной экономики, восстановление которой МВФ еще недавно характеризовал как синхронное. Сейчас этот процесс начинает все больше зависеть от подъема в американской экономике, стимулируемого фискальной экспансией, и уровня потребления в США. В свою очередь Китай, похоже, утрачивает способность поддерживать глобальный ВВП силами своей экономической политики, и вклад КНР в рост мировой экономики, в последние годы составлявший 25–30%, будет неминуемо сокращаться по мере постепенного снижения кредитной активности и уровней задолженности, к которому стремится правительство страны. В пользу этого свидетельствует тот факт, что темпы роста многих экономических индикаторов Китая, включая промышленное производство, остаются низкими, как и предложение кредитов со стороны нетрадиционного банковского сектора. По оценкам МВФ, в этом году рост реального ВВП Китая составит 6,6%, а в следующем замедлится до 6,4%.

В то же время свой прогноз в отношении роста глобального ВВП, составляющий 3,9% на 2018 и 2019 гг., МВФ пока оставил без изменений. Наша оценка близка к расчетам МВФ, хотя в отношении 2019 г. мы склонны к большему пессимизму. Мы также разделяем опасения управляющих фондами относительно того, что к 2020 г. рост ведущих экономик может существенно замедлиться или даже смениться рецессией.

Эти опасения связаны с влиянием глобальной торговой войны, которая может подорвать уверенность бизнеса и потребителей, а также нанести ущерб глобальным цепочкам поставок. Опубликованные сегодня утром данные по ненефтяному экспорту Сингапура оказались хуже ожиданий рынка, что указывает на потенциально неблагоприятные последствия торговой войны для азиатских экономик. Помимо этого, ущерб развивающимся рынкам наносит ухудшение денежно-кредитных условий в США, в ответ на которое все больше центробанков развивающихся стран вынуждены повышать процентные ставки, что неизбежно будет тормозить экономический рост. Сейчас сложно сказать, отреагирует ли как-то ФРС на опасения по поводу «дефицита долларовой ликвидности». Сегодня председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе, и если в его комментариях участники рынка увидят намеки на смягчение позиции ФРС, это вполне может остановить укрепление доллара, что, в свою очередь, ослабит давление на рынки развивающихся стран. Хотя, надо отметить, в последнее время приток капитала на рынок США было довольно значительным (данные о трансграничном движении капитала будут опубликованы Минфином США сегодня).

По оценкам МВФ, в результате повышения таможенных пошлин в США текущие прогнозы роста мирового ВВП на период до 2020 г. могут быть снижены примерно на 0,5%. Инвесторы могут решить, что это не так уж и много и вполне укладывается в рамки обычных погрешностей. Если так, то это, в принципе, объясняет устойчивость американского рынка акций. В данный момент индекс S&P500 тестирует отметку 2 800, которая начиная с марта выступает в роли верхней границы текущего торгового диапазона. Deutsche Bank отмечает, что доходность индекса S&P500 в настоящий момент ниже, чем доходность 3-месячных казначейских облигаций США — впервые с 2008 г.