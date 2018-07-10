В Госдуме поддержали идею повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

Ранее сообщалось, что Минздрав России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли. Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 рубля за литр. Ранее сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.

"В рамках «Стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года» предполагается не только увеличить акцизы на алкоголь, но и усилить борьбу с производством и продажей «левой» продукции. То есть рано или поздно акциз все равно повысится… Все эти последовательные шаги — запрет рекламы, борьба с контрафактом, с торговлей спиртным в интернете — все это дает свои плоды. И повышение акцизов способствует не только повышению розничной цены, но и отказу от употребления", — сказал РИА Новости Огуль.

Он подчеркнул, что алкоголь не является продуктом первой необходимости, когда повышение цен бьет по карманам всех людей. При этом здоровый образ жизни становится все более популярным.

"Мне очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь в России некому было жалеть о повышении акцизов на алкоголь. Тем более что сегодня президент поставил перед нами задачи повышения продолжительности жизни и создания здоровой нации", — сказал депутат.