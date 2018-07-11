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Пенсионный возраст для женщин могут снизить
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Пенсионный возраст для женщин могут снизить 

Рамблер 1 час назад
В законопроекте о пенсионной реформе к первому чтению в Госдуме понизят планку пенсионного возраста для женщин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте.
По словам собеседника агентства, сейчас обсуждается вариант повышения возраста выхода на пенсию до 60-и вместо 63 лет для женщин. Других изменений в документ вносить пока не планируют.
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Источник «Интерфакса» подчеркнул, что в окончательном виде реформа пока оформлена. Многое прояснится после ее обсуждения на экспертном уровне.
В июне 2018 года российское правительство предложило поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019-го. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Мужчины, работающие «в особых климатических условиях» (например, на Крайнем Севере), выйдут на пенсию в 60 лет, а женщины — в 58 лет.
Свою инициативу власти объяснили тем, что в последние годы в России происходят демографические и экономические изменения, а также улучшаются показатели продолжительности жизни.
Сейчас пенсия для российских женщин начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
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