Пенсионный возраст для женщин могут снизить

В законопроекте о пенсионной реформе к первому чтению в Госдуме понизят планку пенсионного возраста для женщин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, сейчас обсуждается вариант повышения возраста выхода на пенсию до 60-и вместо 63 лет для женщин. Других изменений в документ вносить пока не планируют.

Источник «Интерфакса» подчеркнул, что в окончательном виде реформа пока оформлена. Многое прояснится после ее обсуждения на экспертном уровне.

В июне 2018 года российское правительство предложило поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019-го. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Мужчины, работающие «в особых климатических условиях» (например, на Крайнем Севере), выйдут на пенсию в 60 лет, а женщины — в 58 лет.

Свою инициативу власти объяснили тем, что в последние годы в России происходят демографические и экономические изменения, а также улучшаются показатели продолжительности жизни.

Сейчас пенсия для российских женщин начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.