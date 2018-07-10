Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию

Пенсионный возраст для некоторых россиян могут сохранить

Всего планируется провести пять встреч с фракционными группами, первая из них состоялась во вторник утром.

Совещания затронут содержание пенсионной реформы.

Предполагается, что решение фракции в первом чтении должно быть консолидированным, а уже ко второму депутаты будут готовить свои предложения.

Как сообщили источники издания, у единороссов есть принципиальные моменты, на которых они будут настаивать при обсуждении. Так, депутаты намерены сохранить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей (трое и более детей) и сохранить первый и второй список профессий, представители которых могут претендовать на досрочный выход на пенсию и дополнительные льготы.

Повышение начнется с 2019 года и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. По словам председателя кабмина, пенсионная реформа позволит увеличивать пенсионные выплаты ежегодно на 1 тысячу рублей.