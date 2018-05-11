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Названа причина урезания пенсий
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Названа причина урезания пенсий 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство финансов РФ планирует сократить расходы на пенсионное обеспечение россиян. Соответствующие поправки ведомство внесло в бюджет. Предлагается урезать расходы на социальную политику на 52,93 миллиарда рублей, а расходы на пенсионное обеспечение на 51,5 миллиарда рублей. Также Минфин предложил сократить помощь инвалидам на 2,23 миллиарда рублей.
Ранее президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил о необходимости выстроить систему социальной помощи и снизить уровень бедности. В частности, в послании Федеральному собранию 1 марта президент страны призвал добиться увеличения размеров пенсий и их регулярной индексации выше темпов инфляции.
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В эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сказал, что предложенные Минфином изменения не нацелены на то, чтобы пойти вразрез с социальной политикой президента. Хотя комитет Совфеда документов поправок еще не получал, Рязанский предположил, что за инициативой Минфина стоят технические причины.
«Не думаю, что это прямая реакция правительства на то, что связано с посланием президента. Думаю, что это какие-то более технические изменения в бюджетном процессе, связанные с чем-то другим. Например, у нас есть специальный реестр инвалидов и электронная база данных. Может быть, электронная база данных показывает другую численность, нежели была заложена в плановых параметрах. Скорее всего, с этим связаны изменения», — сказал сенатор.
Напомним, в скором времени в России могут поднять вопрос повышения пенсионного возраста. Об этом рассказал Дмитрий Медведев во время утверждения его на посту премьер-министра. Нынешнее время выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин.
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