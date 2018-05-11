«Оставьте, как есть»: россияне высказались по пенсиям

Большинство россиян не считают повышение пенсионного возраста необходимой мерой для поддержки экономики страны. Более трети россиян и вовсе уверены, что пенсионный возраст в РФ должен быть снижен. Между тем, премьер Дмитрий Медведев недвусмысленно дал понять, что этот вопрос уже решен и осталось лишь уточнить сроки и параметры повышения планки для будущих пенсионеров. Сделать это премьер пообещал в «самой короткой перспективе».

Большинство граждан России не поддерживает идею повышения пенсионного возраста в стране, показало исследование HeadHunter.

53% опрошенных считают оптимальной нынешнюю возрастную планку выхода на пенсию (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), 35% считают, что и ее нужно снизить, повысить пенсионный возраст на благо российской экономики согласны только 6% респондентов, приводит данные опроса РИА «Новости»

В среднем участники исследования, которые согласны с необходимостью повышать пенсионный возраст, в качестве оптимального срока выхода на пенсию указали 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Группа респондентов, выступающая за снижение пенсионного возраста указали планку в 54 и 50 лет соответственно.

При этом, обращают внимание исследователи, больше всего тех, кто выступает за снижение пенсионного возраста, в числе работников в возрасте от 18 до 25 лет — 51%. В возрастной группе старше 45 лет большинство считает оптимальными существующие сроки выхода на пенсию.

Всего служба исследований HeadHunter опросила 7 тысяч 872 граждан трудоспособного возраста на тему их видения возможностей увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России. Между тем сам вопрос повышения пенсионного возраста в России можно считать фактически решенным — осталось уточнить, какими темпами и на сколько эта планка будет повышена.

О необходимости пересмотреть действующие параметры неоднократно говорили и эксперты, и чиновники. Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме 8 мая в ходе своего утверждения на должность, пообещал, что «правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет с Государственную думу».

Правда, самого правительства пока де-факто нет. После инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая действующий кабинет министров, согласно закону, отправлен в отставку. Формирование нового состава правительства должно завершиться к 15 маю, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Пока известны лишь девять имен вице-премьеров, которых в ходе консультации с думскими фракциями назвал сам Медведев. В их числе глава Счетной палаты Татьяна Голикова , которая как раз займет должность вице-премьера по социальным вопросам, и, по всей видимости, будет курировать и этот вопрос.

«Прежние рамки (срока выхода на пенсию) принимались очень давно — в 30-е годы прошлого века, средняя продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет… С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону, у нас изменились и условия, и возможности, и желания людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо», — подчеркнул Медведев.

Он заверил, что приниматься соответствующие решения будут «аккуратно, взвешенно… исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде».

При этом, по словам Медведева, нужно внимательно следить за балансом пенсионной системы. Бюджет Пенсионного фонда в стране уже который год закрывается с большим дефицитом. В этом году дефицит бюджета ПФР составит 256,8 млрд руб.

«На систему все сильнее влияют демографические изменения, и правительство (и будущее правительство) должно обязательно все это учитывать», — сказал премьер, отметив необходимость учитывать регулярную индексацию пенсий.

«Президентом поставлена задача, чтобы индексация пенсий происходила упреждающими темпами, мы обязаны это обеспечить», — добавил он.

Конкретные предложения по повышению пенсионного возраста выдвигал Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин

В презентованной недавно стратегии развития страны до 2024 года предполагается начать этот процесс уже в ближайшее время.

«На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости», — говорится в программе.

Кроме того, ЦСР предлагает стимулировать более поздний выход на пенсию. «Поработал на пять лет дольше — получил пенсию на треть выше», — предлагает фонд.

В итоге, по подсчетам экспертов ЦСР, если стартовать с реформой пенсионной системы в следующем году, то средний размер пенсии по старости к 2024 году будет в два раза выше прожиточного минимума, а «пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что необходимость повышения пенсионного возраста вызвана прежде всего демографической ситуацией в стране, что негативно сказывается на бюджете ПФР и размере пенсионных выплат.

Так, соотношение работающих граждан и пенсионеров в стране сегодня серьезно изменилось со времен СССР. Если по данным Федеральной службы государственной статистики , в 1959 году в стране было 13,827 млн пенсионеров на 68,609 млн трудоспособного населения, то в 2015 году на 1000 человек трудоспособного населения приходилось почти 412 пенсионеров.

По прогнозам Росстата, уже в 2020 году будет 36 млн пенсионеров на 79 млн трудоспособного населения.