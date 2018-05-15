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Статистика из Китая указала на замедление экономики
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Статистика из Китая указала на замедление экономики 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 мая — «Вести. Экономика». Промышленное производство в Китае в апреле выросло сильнее прогнозов. Однако более слабые, чем ожидалось, инвестиции и розничные продажи омрачают экономические перспективы страны, пишет Reuters.
Фото: EPA/QILAI SHEN
Промышленное производство в апреле выросло на 7% в годовом выражении после увеличения на 6% в месяцем ранее, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. Мартовский показатель был минимальным за семь месяцев. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали ускорение роста до 6,3% в прошлом месяце.
Росту промпроизводства в апреле способствовало значительное увеличение выпуска автомобилей и стали.
Розничные продажи в апреле выросли на 9,4%, минимальными темпами за четыре месяца. Аналитики ожидали роста продаж на 10% после увеличения на 10,1% в марте.
Инвестиции в основной капитал в январе-апреле выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста оказались минимальными с 1999 года. Прогноз предполагал увеличение капиталовложений на 7,4%.
Рост инвестиций частного сектора замедлился до 8,4% с 8,9% в первые три месяца 2018 года. Частные инвестиции составляют около 60% от общего объема инвестиций в Китае.
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