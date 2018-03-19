По секрету: Скучаете по 1990-м? 

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
Скучаете по 1990-м?
Никогда не знаешь, какой подлости ждать, когда захватываешь рынок. Как завоевать доверие и деньги, в какой ресторан водить партнёров (и что там заказывать), чтобы проще было навязать свои условия?
Ужасы офисной жизни
Сам по себе офис не плох и не хорош. Но именно в нём расцветают пороки, которые очень сильно мешают.
Европа стала доминировать благодаря картошке
Если бы понятие «суперфуд» существовало в XVIII веке, его точно применяли бы по отношению к картошке.
Бедность делает глупее
Людей с низкими доходами часто стигматизируют. Есть мнение, что они живут хуже либо потому что ленивы, либо потому что глупы и не понимают, как правильно распорядиться своим временем, чтобы заработать побольше.
Мир разлюбил газировку
Сладкая газировка рискует стать новым табаком. На Западе «напиток для всей семьи» грозятся обложить высокими акцизами, его рекламу ограничивают, продажи — тоже.