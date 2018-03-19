Ещё
По секрету: Скучаете по 1990-м?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Землю накрыл поток магнитных бурь
Землю накрыл поток магнитных бурь

По секрету: Скучаете по 1990-м? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Бригада"
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

Скучаете по 1990-м?

Никогда не знаешь, какой подлости ждать, когда захватываешь рынок. Как завоевать доверие и деньги, в какой ресторан водить партнёров (и что там заказывать), чтобы проще было навязать свои условия?

Ужасы офисной жизни

Сам по себе офис не плох и не хорош. Но именно в нём расцветают пороки, которые очень сильно мешают.

Европа стала доминировать благодаря картошке

Если бы понятие «суперфуд» существовало в XVIII веке, его точно применяли бы по отношению к картошке.

Бедность делает глупее

Людей с низкими доходами часто стигматизируют. Есть мнение, что они живут хуже либо потому что ленивы, либо потому что глупы и не понимают, как правильно распорядиться своим временем, чтобы заработать побольше.

Мир разлюбил газировку

Сладкая газировка рискует стать новым табаком. На Западе «напиток для всей семьи» грозятся обложить высокими акцизами, его рекламу ограничивают, продажи — тоже.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль отреагировал на выборы президента России59
Пока вы спали: Украина шокировала мир из-за выборов в РФ222
Москва ответила Мэй на слова об «альтернативе российскому газу»126
Чудеса на выборах президента80
Порошенко прокомментировал выборы в Крыму654
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
01:00
Корчевников ужаснул болезненным видом
Шоу-бизнес
03:56
Москвичи отдали Путину почти 71% голосов
Новости Москвы Выборы 2018
Неадекват залез на ЛЭП, чтоб всех взорвать
Происшествия
02:35
В Москву придет новое похолодание
Новости Москвы Общество
03:16
Памфилова: выборы президента были максимально открытыми
Политика Выборы 2018
01:00
Пугачева заявилась на выборы в пижаме
Шоу-бизнес
00:51
Бузова удивила своим видом на выборах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение