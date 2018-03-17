Почему обострение во внешней политике не помешало Минфину России выпустить новые гособлигации

Напряжённость в отношениях с Европой и США не повлияла на намерение России разместить государственные облигации. Аналитики утверждают, что финансовые игроки всегда учитывают геополитические риски, поэтому участники рынка ориентируются прежде всего на уровень госдолга и инвестиционную привлекательность. При этом эксперты не исключают уже во втором квартале изменения благоприятной обстановки для притока иностранных средств в госбумаги. Почему именно март 2018 года финансовые власти сочли самым удобным периодом для выпуска бондов — в материале RT. Традиционно Минфин России выходит на внешний долговой рынок только во втором квартале. Сейчас отклонение от финансовой стратегии происходит в период обострения геополитической ситуации, на фоне событий в Великобритании , связанных с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сейчас Минфин размещает еврооблигации с погашением в 2029 году и ориентиром доходности 4,75% годовых. В этом году министерство планировало выпустить новые ценные бумаги на $3 млрд и ещё на $4 млрд обменять уже обращающиеся бонды на новые. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

По данным Bloomberg, книга заявок на совершение сделок будет закрыта уже 16 марта. Минфин прежде всего ориентируется на российских инвесторов, желающих репатриировать свои деньги. В частности, речь идёт о возвращении в Россию капиталов из Соединённого Королевства.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с обвинениями в адрес России по делу о событиях в Солсбери. В качестве «меры наказания» Лондон решил выслать 23 российских дипломата. Россия была вынуждена предпринять ответные меры.

Уже на следующий день США, Германия Франция возложили на Россию ответственность за отравление Скрипаля и его дочери. Сразу после совместного заявления «натовской четвёрки» американская сторона объявила о расширении антироссийских санкций.

Как пояснил RT ведущий аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк , ухудшение дипломатических отношений не играет определяющей роли в решении страны выйти на долговой внешний рынок.

«Я думаю, что фактор геополитики всегда заложен в ценах российского рынка. Во второй половине дня 15 марта мы наблюдали реакцию — рубль слабел. Но ситуация не шоковая и не катастрофическая. Поэтому я бы не стал преувеличивать значение нынешнего внешнеполитического обострения», — считает Шенк.

По оценке аналитика, решение Минфина разместить еврооблигации в марте связано с общей благоприятной ситуацией на облигационном рынке. В частности, ключевым фактором, на который ориентировалось министерство, стала высокая доходность российских госбумаг для покупателей из развивающихся стран.

«Сейчас на мировом долговом рынке сформировался активный спрос на госбумаги, доходность которых выше, чем могут предложить развитые страны. На фоне ускорения глобальной экономики у инвесторов растёт и склонность к риску, что создаёт приток инвестиций в развивающиеся рынки. Российские бумаги также покупаются — как доходный актив с хорошим уровнем кредитного качества», — отметил Андрей Шенк.

О привлекательности российских гособлигаций свидетельствует и рост числа зарубежных покупателей. По данным Центробанка, на 1 февраля доля нерезидентов в ОФЗ достигла рекордного значения за всю историю наблюдений (то есть с 2012 года) и выросла до 33,9%.

Эксперты также отмечают, что интерес иностранных инвесторов к российскому долговому рынку связан и с недавним повышением кредитной оценки России. В феврале международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило государству инвестиционный рейтинг. Ранее (в январе 2015 года) организация снизила рейтинг страны до неинвестиционного уровня с негативным прогнозом.

Старший аналитик по облигациям БКС Глобал Маркетс Игорь Рапохин в разговоре с RT добавил, что большое значение для зарубежных покупателей госбумаг имеет и улучшение макроэкономических условий в стране. По последним данным Росстата, инфляция в России сократилась до 2,2% — это почти в два раза ниже цели ЦБ на 2018 год.

Впрочем, некоторые участники рынка опасаются ухудшения сегодняшней конъюнктуры уже во второй половине 2018 года. Например, на фоне ускорения инфляции в США и повышения процентной ставки ФРС может заметно вырасти доходность американских гособлигаций и других ценных бумаг развитых стран.

По данным MarketWatch, на сегодняшний день доходность десятилетних казначейских облигаций США составляет 2,81%.

Как полагает Андрей Шенк, рост этого показателя выше 3% заметно скажется на мировом облигационном рынке. Игорь Рапохин не исключает, что на этом фоне объём покупок ОФЗ России нерезидентами всё же может сократиться. Именно поэтому аналитики отмечают мартовское стремление Минфина разместить еврооблигации по привлекательной ставке.