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На Западе запаниковали из-за «кремлевского доклада»
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Иностранные компании запаниковали из-за «кремлевского доклада» 

Lenta.ru 5 часов назад
Иностранные корпорации, сотрудничающие с российскими компаниями, после публикации «кремлевского доклада» начали «перестраховываться» и просить своих контрагентов в России включить в договоры так называемую санкционную оговорку. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на партнера санкт-петербургского офиса международной юридической фирмы Dentons Артема Жаворонкова.
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По его словам, такие пункты о санкционных рисках позволяют в одностороннем порядке расторгнуть соглашение в случае, если контрагент окажется указан в «кремлевском докладе».
«В первую очередь это европейские и американские компании, особенно из сферы IT-разработок. Требования о включении пункта о санкционных рисках часто поступают в отношении российских компаний из банковского и энергетического секторов», — сказал Жаворонков.
Информацию о подобной договорной практике также подтвердили управляющий партнер Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская, сотрудник крупной розничной компании, юрист российского фонда прямых инвестиций и источник в одной из российских промышленных компаний. При этом Томашевская отметила, что подобная практика уже имела место в 2014 году после первой волны санкций.
В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек. При этом доклад не означал введение санкций. Помимо этого ожидалось, что ведомство введет запрет на инвестиции в государственный долг России. Однако министр финансов США Стивен Мнучин позже пояснил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций «в отношении плохих персоналий и компаний, а не в отношении госдолга».
В феврале стало известно, что российский бизнес столкнулся с проблемами из-за американского доклада. Так, один из олигархов заявил, что после документа может не закрыть обсуждавшуюся несколько месяцев сделку с иностранным контрагентом.
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