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В России назвали сроки сокращения пенсии
Фото: Алешковский Митя/Интерпресс/ТАСС
Министерство экономического развития России ожидает уменьшения размера пенсий в реальном выражении. Об этом сегодня, 12 сентября, пишут "Ведомости" со ссылкой на подготовленный для правительства макропрогноз. Достоверность данных газете подтвердили два чиновника федерального уровня.
По сценарию прогноза в 2018 году пенсии уменьшатся на 0,7%, а в 2019 и 2020 — еще на 0,6%.
Вчера прогноз обсудила правительственная комиссия, а премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил уточнить его в связи с изменениями в экономике.
Причиной сокращения пенсий чиновники назвали отказ от их индексации работающим пенсионерам, а в 2018 году скажется и инфляция — ожижается ее повышение по сравнению с 2017 годом.
Вчера президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о выходе российской экономики из кризиса, но уточнил, что граждане "будут ощущать это постепенно".
Вопрос пенсии рано или поздно коснется всех. Поделитесь с друзьями — для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже:
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