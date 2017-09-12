В России назвали сроки сокращения пенсии

Министерство экономического развития России ожидает уменьшения размера пенсий в реальном выражении. Об этом сегодня, 12 сентября, пишут "Ведомости" со ссылкой на подготовленный для правительства макропрогноз. Достоверность данных газете подтвердили два чиновника федерального уровня.

По сценарию прогноза в 2018 году пенсии уменьшатся на 0,7%, а в 2019 и 2020 — еще на 0,6%.

Причиной сокращения пенсий чиновники назвали отказ от их индексации работающим пенсионерам, а в 2018 году скажется и инфляция — ожижается ее повышение по сравнению с 2017 годом.

Вопрос пенсии рано или поздно коснется всех. Поделитесь с друзьями — для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже: