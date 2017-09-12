Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года



Минэкономразвития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении в ближайшие три года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на макропрогноз, внесенный в правительство.

Достоверность данных подтвердили два федеральных чиновника. Согласно прогнозу пенсии сократятся на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента — в 2019-2020 годах. Причина падения — прекращение индексации выплат работающим пенсионерам. В России их около 10 миллионов.

