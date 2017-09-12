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Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года
Фото: Алешковский Митя/Интерпресс/ТАСС
Минэкономразвития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении в ближайшие три года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на макропрогноз, внесенный в правительство.
Достоверность данных подтвердили два федеральных чиновника. Согласно прогнозу пенсии сократятся на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента — в 2019-2020 годах. Причина падения — прекращение индексации выплат работающим пенсионерам. В России их около 10 миллионов.
В 2018 году повлияет на ситуацию и инфляция, которая по прогнозу будет выше, чем в этом году. При этом пенсии проиндексируют на величину прошлогодней. Проект бюджета на 2018-2020 годы пока не предусматривает возвращения к индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщили изданию чиновники и представитель Минтруда.
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