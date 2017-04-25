Россиян предложили освободить от налога на недвижимость

Госдуме предложили освободить россиян от налога на имущество в энергоэффективных домах. С такой инициативой выступили в комитете по энергетике. Об этом сообщает «Российская газета»

От налога на имущество предлагают освободить на три года. Данные меры парламентарии объясняют необходимостью повышать энергоэффективность жилищ при капитальном ремонте многоквартирных домов.

«Сегодня весь мир переходит на энергоэффективные технологии. Потому что это реально экономит средства жителей при оплате услуг ЖКХ», - заявил директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Владилен Прокофьев.

В комитете добавили, что большинство российских жилых домов имеет крайне низкий уровень энергоэффективности. В своей инициативе депутаты ссылаются на зарубежный опыт, где использование энергоэффективных технологий освобождает граждан от налога на имущество от трех до пяти лет. По статистике специальные энергосберегающие технологии помогают экономить до 70% средств при оплате услуг ЖКХ. Однако окупаться эти вложения начинают лишь через 10-15 лет. В настоящий момент в России всего 136 энергоэффективных жилых домов. Энергоэффективный дом - это здание, утепленное по технологии «мокрого фасада», не позволяющей теплу выходить наружу. Для экономии электроэнергии такие дома оборудуют солнечными батареями. Кроме того, в каждом таком доме устанавливаются собственные геотермальная установка и газовая котельная. Ряд таких экспериментальных домов был построен в 2010 году. Стоимость одного квадратного метра такого жилья – порядка 60 тысяч рублей. Это в 2,5 раза дороже себестоимости обычного квадратного метра. Однако зачастую конечная стоимость переоборудования обычного дома в энергоэффективный зависит от года постройки, его изношенности, от материалов, использованных при постройке здания.