Bloomberg: бензин в США стал дешевле, чем в России

В I квартале 2017 года средние цены на бензин в США стали ниже, чем в России. Это показало исследование, проведенное информационным агентством Bloomberg.

В отчетном периоде в странах, по которым агентство собирает статистику, цены выросли на 1,4%. Исследование Bloomberg охватывает 61 страну.

Разница в цене между США и Россией заметна, если брать за единицу измерения американский галлон (3,785 литра). В США галлон автомобильного бензина стоил в I квартале текущего года в среднем $2,57, в России — $2,58 (145,6 руб.)

Если измерять в литрах, бензин в России и США стоит одинаково – $0,68 (38 руб.).

В IV квартале 2016 года средняя стоимость бензина в России составила $0,62 за литр против $0,59 за литр в III квартале 2016 года, сообщало агентство Bloomberg.