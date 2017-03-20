Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Forbes назвал богатейших россиян

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. Богатейшим россиянином второй год подряд стал совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов (плюс 4 миллиарда за год). В глобальном списке бизнесмен занял 46 место.
Вслед за Михельсоном в рейтинге самых богатых представителей России расположился председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. По оценке Forbes, за год он заработал 6,6 миллиарда. Тройку богатейших россиян замкнул совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал оценивается в 16,1 миллиарда (плюс 6,8 миллиарда).
Еще 48 источников
Экономика
Новолипецкий металлургический комбинат Северсталь Сибур Новатэк
Владимир Лисин Алексей Мордашов Леонид Михельсон
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости