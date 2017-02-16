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Рублю предсказали обвал на 11%
Равновесный курс российской валюты при цене на нефть марки Brent в 55 долларов за баррель составляет 63,5 рублей за доллар. С таким заявлением выступили специалисты российского офиса Райффайзенбанка. Об этом сообщает Rambler News Service (RNS).
Аналитики банка отмечают, что понижение курса рубля на 11% может произойти в течение шести месяцев. Финансисты подчеркивают, что в настоящий момент покупка доллара выглядит более привлекательной, чем извлечение выгоды из рублевой ставки (10%). Также в кредитной организации отметили, что объем покупок валюты министерством финансов может составить шесть миллиардов долларов в квартал. Валютная ликвидность на локальном рынке будет понижена после погашения обязательств российских банков перед нерезидентами, что поспособствует ослаблению российской валюты.
Ранее аналитики Sberbank CIB заявили, что на укрепление рубля мог оказать влияние выкуп акций «Башнефти» у миноритариев. Сделка по приобретению у государства 50,08% акций «Башнефти» «Роснефтью» была совершена в октябре 2016 года. Стоимость покупки ценных бумаг составила 329,7 миллиардов рублей. За 2017 года курс российской валюты по отношению к доллару вырос на 8%. В 2016 году рубль подорожал на 16%. 15 февраля курс американской валюты опустился ниже 57 рублей впервые с июля 2015 года, а евро – ниже 60 рублей впервые с июня 2015 года.
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