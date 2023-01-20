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27 минут назад

Раскрыто влияние антироссийских санкций на экологическую повестку ЕС

Lenta.ru

Попытки европейских государств компенсировать недостаток энергетических ресурсов из-за санкционной политики приводят к игнорированию Евросоюзом экологических проблем, заявил профессор кафедры экономики и управления в ТЭК в Государственном университете управления Владимир Линник. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал о состоянии европейской экологии.

Раскрыто влияние антироссийских санкций на экологическую повестку ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На фоне санкционной политики, развернутой западными странами против России и стран, поддерживающих специальную военную операцию на Украине, все чаще и чаще проскальзывают незначительные, на первый взгляд новости, касающиеся попыток стран ЕС заместить недостачу российского газа», — рассказал он.

Как сообщил Линник до ситуации с антироссийскими санкциями и диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в ЕС придерживались принципов приверженности экологии. Он напомнил о ряде соответствующих решений — например, отказ от угледобычи и атомной энергетики в Германии. Однако, по его словам, произошедшие в 2022 году сдвиги международной политики поменяли правила игры.

«ГретГрету Тунберг на днях сотрудники немецкой полиции по грязи протащили, а потом еще и задержали. За что, спрашивается? А за то, что принимала участие в акции протеста против сноса деревни Лютцерат ради расширения угольной шахты. Вслушайтесь: сносят деревню! А просто рядом находится карьер Гарцвайлер, добыча бурого угля в котором ведется открытым способом. А расположен карьер в самой густонаселенной области Германии — в Северной Рейн-Вестфалии, и теперь этот карьер хотят расширить. Жителей уже переселили, и это происходит в центре демократического Евросоюза», — напомнил специалист.

Ранее двое экоактивистов из движения Dernière Renovation («Последняя реновация») в знак протеста раскрасили оранжевой краской здание Министерства экологии Франции в Париже.

Экология,Грета Тунберг,ЕС,
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