Раскрыто влияние антироссийских санкций на экологическую повестку ЕС

«ГретГрету Тунберг на днях сотрудники немецкой полиции по грязи протащили, а потом еще и задержали. За что, спрашивается? А за то, что принимала участие в акции протеста против сноса деревни Лютцерат ради расширения угольной шахты. Вслушайтесь: сносят деревню! А просто рядом находится карьер Гарцвайлер, добыча бурого угля в котором ведется открытым способом. А расположен карьер в самой густонаселенной области Германии — в Северной Рейн-Вестфалии, и теперь этот карьер хотят расширить. Жителей уже переселили, и это происходит в центре демократического Евросоюза», — напомнил специалист.