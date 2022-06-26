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1 час назад

DPA: активисты Greenpeace призвали страны G7 ускорить отказ от ископаемого топлива

ТАССиещё 2

Активисты природоохранной организации Greenpeace в преддверии саммита лидеров стран Группы семи (G7), который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии, установили 60-метровый знак мира из зажженных свечей на скале Ваксенштайн недалеко от города. Об этом в субботу сообщило агентство DPA.

Активисты Greenpeace призвали страны G7 ускорить отказ от ископаемого топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Greenpeace, таким образом участники акции призывают глав государств и правительств "семерки" ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива, чтобы решительно продвинуть вопросы защиты климата и "сделать мир более мирным". Активисты перенесли 310 чайных свечей на высоту 1 600 м на гору Ваксенштайн и зажгла их там. На баннерах были надписи: "G7: Exit Fossils, Enter Peace" ("G7: откажитесь от ископаемого топлива, обретите мир") и "G7: Jetzt Gas, l und Kohle stoppen" ("G7 откажитесь от газа, нефти и угля сейчас").

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Именно доходы от газа, нефти и угля, по утверждению представителя Greenpeace, "ежедневно финансируют" специальную военную операцию РФ на Украине. Она также подчеркнула, что было бы фатальной ошибкой сейчас замещать российский импорт ископаемым топливом из других стран в таком же объеме. Это, по мнению активистки, будет еще больше усугублять климатическую катастрофу и вызовет новые кризисы и конфликты. До сих пор председательство ФРГ в "Большой семерке" добилось незначительного прогресса в вопросах защиты климата и глобального энергетического перехода.

Встреча лидеров стран "семерки" открывается в воскресенье в замке Эльмау на юге Германии. Основной темой трехдневных переговоров, как ожидается, станут ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций. В 2015 году ФРГ уже принимала саммит G7 в Эльмау. Ранее представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский 27 июня примет участие в саммите Группы семи по видеосвязи.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".

Экология,Владимир Зеленский,
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