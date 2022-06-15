В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Новые правила утилизации упаковки в России появятся в 2025 году

ТАССиещё 1

Новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП) с требованием о 100%-ной утилизации упаковки заработает с 2025 года. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

В России появятся новые правила утилизации упаковки
Фото: ТАССТАСС

"Самый главный спор был, когда будет 100%-ный норматив утилизации упаковки. Мы решили сделать введение этой нормы с 2025 года", - сообщила она в интервью РБК.

Видео дня

По словам Абрамченко, было принято решение возложить ответственность по утилизации на производителя упаковки.

Аналог TetraPak

Эксперимент по созданию российского аналога упаковки TetraPak для пищевой продукции находится в активной стадии, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе - как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, - она будет серой, как мы ее называем, "экологичной", но она будет наша, отечественная", - сказала она.

По словам Абрамченко, вопрос упаковки сейчас является самым насущным. Она уточнила, что эксперимент проводится с участием компании "Монди" из Республики Коми, производителей молочной продукции, в том числе АО "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА им. Н.В.Верещагина", а также производителей полиграфических красок: компаний "Гангут", "АБВ Флексо", "Принт Колор" и т. д.

"Сейчас наращиваем производство свое и параллельно тестируем наши краски на предмет применения на импортной технологии. Плюс включили полиграфические краски в параллельный импорт", - отметила Абрамченко. Она подчеркнула, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. "И в бидоны алюминиевые мы не вернемся", - заявила вице-премьер.

При этом она добавила, что сейчас сложно говорить о стоимости такой упаковки. Согласно ее данным, уже в этом году проект из эксперимента перейдет в серийное производство. "Уже первые партии отечественного картона для PurePak закуплены для молочной отрасли. Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко", - заключила Абрамченко.

В России РОП ввели в конце 2014 года, норматив утилизации появился в 2016-2017 годах только для некоторых товаров и составил всего 5-10%. Кроме того, тогда он не затронул упаковку, которая составляет половину всех бытовых отходов. С конца 2019 года правительство запустило реформу РОП. В конце прошлого года сообщалось, что введение ответственности производителя за утилизацию упаковки или уплату экосбора, что планировалось ввести с 1 января 2022 года, отложили.

Экология,Виктория Абрамченко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители