В России появятся новые правила утилизации упаковки

Новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП) с требованием о 100%-ной утилизации упаковки заработает с 2025 года. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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"Самый главный спор был, когда будет 100%-ный норматив утилизации упаковки. Мы решили сделать введение этой нормы с 2025 года", - сообщила она в интервью РБК.

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По словам Абрамченко, было принято решение возложить ответственность по утилизации на производителя упаковки.

Аналог TetraPak

Эксперимент по созданию российского аналога упаковки TetraPak для пищевой продукции находится в активной стадии, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе - как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, - она будет серой, как мы ее называем, "экологичной", но она будет наша, отечественная", - сказала она.

По словам Абрамченко, вопрос упаковки сейчас является самым насущным. Она уточнила, что эксперимент проводится с участием компании "Монди" из Республики Коми, производителей молочной продукции, в том числе АО "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА им. Н.В.Верещагина", а также производителей полиграфических красок: компаний "Гангут", "АБВ Флексо", "Принт Колор" и т. д.

"Сейчас наращиваем производство свое и параллельно тестируем наши краски на предмет применения на импортной технологии. Плюс включили полиграфические краски в параллельный импорт", - отметила Абрамченко. Она подчеркнула, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. "И в бидоны алюминиевые мы не вернемся", - заявила вице-премьер.

При этом она добавила, что сейчас сложно говорить о стоимости такой упаковки. Согласно ее данным, уже в этом году проект из эксперимента перейдет в серийное производство. "Уже первые партии отечественного картона для PurePak закуплены для молочной отрасли. Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко", - заключила Абрамченко.