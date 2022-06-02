Китай решил ускорить спасение планеты

Китай решил ускорить переход к зеленой энергетике и довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества до 33 процентов к 2025 году по сравнению с 28 процентами в 2020 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на новый пятилетний план китайских властей по развитию сектора.

Фото: ТАСС ТАСС

К 2025 году общее потребление зеленой энергии в Китае достигнет примерно одного миллиарда тонн угольного эквивалента. Ради спасения планеты от изменения климата страна стремится увеличить долю неископаемых видов топлива в общем потреблении энергии до 20 процентов (в 2020 году она составляла 15,4 процента).

Климатические активисты надеялись, что Пекин установит и конкретные ограничения по потреблению, которые должны способствовать общему снижению выбросов парниковых газов. Официально соответствующей цели пока не поставлено, однако цифры по ВИЭ позволяют предположить, что общее потребление первичной энергии к 2025 году достигнет пяти миллиардов тонн угольного эквивалента.

Из данных также следует, что на возобновляемые источники придется половина суммарного прироста потребления энергии в 2021-2025 годах, однако Пекин в силу соображений энергетической безопасности оставляет за собой возможность строительства традиционных электростанций, работающих на ископаемом топливе.