Стая розовых фламинго остановилась в Крыму для брачных игр

«Фламинго, как и все птицы, хорошо оценивают текущую ситуацию и останавливаются больше одного дня только там, где полностью уверены в своей безопасности. Так что их появление на территории заповедника — отличный показатель работы особо режима охраны, добросовестной работы инспекторов», — пояснил научный сотрудник заповедника Игорь Сикорский.