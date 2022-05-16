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1 час назад

Стая розовых фламинго остановилась в Крыму для брачных игр

Lenta.ruиещё 1

Стая розовых фламинго остановилась на территории Опукского заповедника в Крыму для брачных игр. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ФГБУ «Заповедный Крым».

Стая розовых фламинго остановилась в Крыму для брачных игр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, для остановки птицы выбрали Кояшское озеро. Всего там были замечены 11 перелетных фламинго.

«Фламинго, как и все птицы, хорошо оценивают текущую ситуацию и останавливаются больше одного дня только там, где полностью уверены в своей безопасности. Так что их появление на территории заповедника — отличный показатель работы особо режима охраны, добросовестной работы инспекторов», — пояснил научный сотрудник заповедника Игорь Сикорский.

По его словам, к настоящему времени птицы уже покинули озеро. Предположительно, фламинго направились в сторону Сивашского залива, где могут остановиться на гнездовье.

Экология,Общество,Крым наш,Садоводство,Игорь Сикорский,
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