Сколько денег помогут сэкономить "зеленые" привычки

О некоторых из них "Российской газете" рассказала директор Фонда развития социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова:

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- Задумывались ли вы, сколько денег в год тратите на одноразовые вещи? Посуду, бритву, зубные щетки, стаканы для кофе, салфетки для уборки, пластиковые пакеты и так далее.

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Откажитесь от всего одноразового

Отказавшись от одноразовых вещей в пользу многоразовых, можно сэкономить в среднем от 3 до 7 тысяч рублей в год.

Например, набор одноразовой посуды для пикника на 6 персон обойдется примерно в 150-300 рублей. Потом надо забирать все это с собой, куда-то вести и утилизировать. Если взять посуду из дома, во-первых, вы избежите лишних расходов, а, во-вторых, не будет болеть голова, куда потом девать мусор. Если вы боитесь, что посуда разобьется можно воспользоваться многоразовой пластиковой.

Многие хозяйки предпочитают использовать для уборки одноразовые салфетки или бумажные полотенца. Может быть это удобно, но совсем неэкономно. Если регулярно пользоваться, например, влажными салфетками или бумажными полотенцами, то в месяц будет уходить от двух до четырех пачек. Цена на то и на другое уже перевалила за 100 рублей за упаковку. В месяц придется выделить около 500-600 рублей только на средства для уборки. Гораздо экономнее и экологичнее пользоваться многоразовыми салфетками для уборки, тем более их можно стирать в стиральной машине вместе с другими вещами.

Или любимые всеми пластиковые пакеты. Магазины уже давно перестали давать их бесплатно, более того один пакет теперь стоит от 5 до 8 рублей. В несетевых точка пакеты могут предлагать и по 15-20 рублей за штуку. Если вы через день заходите в магазин, что-то там покупаете, то по самым скромным подсчетам вы тратите в год около 1200 рублей только на пакеты.

При этом многоразовая сумка будет стоить в районе 150-250 рублей. А пользоваться ей можно многие годы. Кроме того, пакеты часто рвутся, если их перегрузить. Поэтому, если закупка глобальная, приходится брать несколько пакетов, а сумка выдерживает гораздо больший вес.

Замените приборы в доме

Например, всеми любимые энергосберегающие лампочки. По сравнению с обычной лампой накаливания их цена примерно в 3-5 раза выше. Тем не менее они окупают себя уже через 3-4 месяца, а служить такие лампочки способны несколько лет.

Если взять одну стандартную лампочку мощностью 200 Вт и аналогичную ей энергосберегающую мощностью 20 Вт. И предположить, что она будет работать каждый день примерно по 7 часов, то в месяц экономия на оплате электричества составит примерно 40-60 рублей с одной лампочки.

Также можно экономить и воду. Для этого на смеситель достаточно поставить аэратор. Такую насадку можно купить за 250 рублей, но при этом воды расходуется примерно на треть меньше. Поэтому счета за коммунальные услуги вас определенно порадуют.

Откажитесь от упаковки

Не секрет, что чем упаковка более вычурная и массивная, тем дороже товар. Между тем, как только товар оказывается в употреблении, упаковка даже самая красивая и необычная, отправляется в мусорное ведро.

Поэтому гораздо более выгодно для кошелька покупать товары без упаковки, а продукты - на развес и на разлив. Например, в рядовом супермаркете продаются помидоры на развес и фасованные. Сорт один и тот же, качество одинаковое. При этом на развес они стоят 250 рублей за килограмм, а фасованные - 170 рублей за 400 грамм. Несложно посчитать, что за 400 грамм помидоров без упаковки вы отдадите всего 100 рублей, а не 170.