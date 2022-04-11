В РФ предложили признать иноагентами Greenpeace и WWF

Российское экологическое общество (РЭО) обратилось к Министерству юстиции РФ с просьбой проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace на предмет статуса иностранного агента. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, подтвержденное председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.
По информации издания, Российское экологическое общество обвиняет Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace в «недружественных действиях» в отношении экологической политики РФ. Представители РЭО полагают, что зарубежные организации выставляют действия российского правительства в сфере охраны природы в плохом свете.
Исмаилов сообщил о случае, когда Greenpeace опубликовал поддельный снимок из космоса воды у берегов Камчатки и обвинил Россию в загрязнении окружающей среды. По его словам, подобные случаи формируют негативное общественное мнение о действиях российских властей и деструктивно влияют на имидж России.
«А это уже не экология, а политика», — подчеркнул Исмаилов.
Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков считает, что инициатива РЭО прежде всего связана с изменением экологического законодательства. Один из новых законопроектов предполагает упрощение требований к экологической экспертизе при промышленном строительстве. При этом давление экологических НКО будет ослаблено, если зарубежным организациям присвоят статус иностранных агентов.