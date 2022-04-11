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12 минут назад

«Ведомости»: РЭО просит признать Greenpeace и WWF иноагентами

Елена Прошина

Российское экологическое общество (РЭО) обратилось к Министерству юстиции РФ с просьбой проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace на предмет статуса иностранного агента. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, подтвержденное председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.

В РФ предложили признать иноагентами Greenpeace и WWF
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, Российское экологическое общество обвиняет Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace в «недружественных действиях» в отношении экологической политики РФ. Представители РЭО полагают, что зарубежные организации выставляют действия российского правительства в сфере охраны природы в плохом свете.

Исмаилов сообщил о случае, когда Greenpeace опубликовал поддельный снимок из космоса воды у берегов Камчатки и обвинил Россию в загрязнении окружающей среды. По его словам, подобные случаи формируют негативное общественное мнение о действиях российских властей и деструктивно влияют на имидж России.

«А это уже не экология, а политика», — подчеркнул Исмаилов.

Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков считает, что инициатива РЭО прежде всего связана с изменением экологического законодательства. Один из новых законопроектов предполагает упрощение требований к экологической экспертизе при промышленном строительстве. При этом давление экологических НКО будет ослаблено, если зарубежным организациям присвоят статус иностранных агентов.

Экология,Сергей Цыпленков,Минюст России,Правительство РФ,
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