В Таиланде зафиксировано сильное загрязнение воздуха

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда в субботу в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

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В 50 районах страны индекс качества воздуха был повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и при норме 50 пунктов составляет от 200 до 257 пунктов, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей. Дети, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны ограничить свое пребывание на открытом воздухе.

В остальных 250 районах королевства индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый) и составляет от 151 до 199 пунктов. Средний показатель качества воздуха по Таиланду составляет 227 пунктов, а по Бангкоку - 213.

По состоянию на 09:20 (05:20 мск) Таиланд, по информации World's Air Pollution, занимает четвертое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. На первых трех строчках рейтинга расположились Ангола, Индия и Иран.