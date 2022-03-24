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1 час назад

Назван локальный эффект глобального потепления в России

Елена Прошина

За последние 50 лет весна в России потеплела примерно на три градуса. Об этом рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Назван эффект от глобального потепления для России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, влияние глобального потепления на климат варьируется в зависимости от регионов и стран. Кокорин указал, что в России, например, в течении полувека повышение средней температуры быстрее всего происходило весной.

«Средняя температура воздуха весной увеличивается примерно на 0,6 градуса за десятилетие», — пояснил он

Кокорин добавил, что по сути весна в России за последние 50 лет потеплела на три градуса. Кроме того, за десятилетие весна теплеет на 0,6%, осень и зима — на 0,5%, а лето — только на 0,4%.

Директор климатической программы WWF напомнил, что по прогнозам ученых «лидером потепления» в России должна была стать зима, но эти предположения не оправдались. Именно весна стала «лидером потепления» на территории России.

«Это наше региональное проявление глобального потепления, наша особенность», — заключил Кокорин.

При этом он предупредил, что глобальное потепление не гарантирует жаркие весенние месяцы в этом году.

Экология,Алексей Кокорин,
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