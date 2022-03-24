Назван эффект от глобального потепления для России

За последние 50 лет весна в России потеплела примерно на три градуса. Об этом рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

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По его словам, влияние глобального потепления на климат варьируется в зависимости от регионов и стран. Кокорин указал, что в России, например, в течении полувека повышение средней температуры быстрее всего происходило весной.

«Средняя температура воздуха весной увеличивается примерно на 0,6 градуса за десятилетие», — пояснил он

Кокорин добавил, что по сути весна в России за последние 50 лет потеплела на три градуса. Кроме того, за десятилетие весна теплеет на 0,6%, осень и зима — на 0,5%, а лето — только на 0,4%.

Директор климатической программы WWF напомнил, что по прогнозам ученых «лидером потепления» в России должна была стать зима, но эти предположения не оправдались. Именно весна стала «лидером потепления» на территории России.

«Это наше региональное проявление глобального потепления, наша особенность», — заключил Кокорин.