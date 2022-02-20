Названа главная опасность городского воздуха

Проводить на свежем воздухе вдали от города обязательно хотя бы один день в неделю, заявил врач-пульмонолог Игорь Степанян, передает радио Sputnik.

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По его словам, несмотря на то, что горожане жалуются на нехватку кислорода, они получают его примерно столько же, сколько деревенские жители. «И там, и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси», — объяснил он. Врач добавил, что главное отличие воздуха в содержании вредных частиц. «Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие», — назвал медик главную опасность городского воздуха.

Частицы попадают в воздух с автомобильных шин, стирающихся об асфальт, а также с многочисленных строек. Чтобы сохранить здоровье в таких условиях, необходимо чаще бывать за городом. «Лучше выезжать на природу при любой возможности», — подчеркнул Степанян.