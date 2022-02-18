Названо опасное последствие глобального потепления для России

«Если говорить о нестандартных явлениях: ураганах, тайфунах, смерчах, засухах, наводнениях, то их количество в последнее десятилетие растет. Связано это в первую очередь, с потеплением климата. Там, конечно, все не так просто. Это не линейная связь, но, в зависимости от региональных условий, причины могут быть разные», — пояснил ученый.