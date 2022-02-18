Российские фермеры обсудили проблемы АПК на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств

Российские фермеры обсудили актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса в рамках XXXIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Москве. В нем приняли участие делегаты из 70 регионов РФ, в том числе Тверской области. Об этом сообщается на сайте ТИА.Темой съезда стали малые формы хозяйствования, их стратегия развития и потенциал. Развитие субъектов малого предпринимательства в АПК сегодня является ключевой задачей и приоритетом государственной политики. Число аграриев должно вырасти до 25 млн. человек. К 2030 году планируется создать 16 тыс. новых рабочих мест в крестьянских фермерских хозяйствах.В центре внимания съезда АККОР – вопросы повышения роли фермерства в выполнении поставленных президентом РФ Владимиром Путиным стратегических задач по обеспечению продовольственной безопасности страны и комплексному развитию сельских территорий.«С каждым годом фермерство укрепляет свою роль в реализации значимого потенциала отечественного агропромышленного комплекса. <...> Уверен, что в ходе нынешнего съезда вы детально, на высоком экспертном уровне обсудите насущные проблемы российского АПК, проанализируете перспективы отрасли и, конечно, предложите конструктивные идеи, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания», – обратился к участникам съезда Путин.Фермер должен жить там, где работает С 1 марта этого года в силу вступает федеральный закон от 02.07.2021 №299-ФЗ, согласно которому фермеры смогут строить жилые дома на своих участках, в том числе на землях с/х назначения. Данная мера направлена на поддержку развития фермерских хозяйств и сельской местности.Этот законопроект вызвал активное обсуждение среди участников съезда АККОР. Особенно п.5 ФЗ, где указано, что субъекты вправе принять локальные законодательные акты и определить «муниципальные образования, на территории которых не допускается его действие», то есть региональные власти будут сами решать, где можно фермерам строиться, а где нет.При этом сами фермеры опасаются, что местные власти будут необоснованно ограничивать действие ФЗ, запрещая строительство домов. При этом есть случаи, когда уже были выданы запреты на возведение объектов на территории существующих КФХ. Ранее Валенчук обращался к председателю законодательного собрания Тверской области Сергею Голубеву с просьбой создать максимально благоприятные возможности для фермеров, желающих строить дом на своей земле, так как освоение сельских территорий имеет особую значимость для России и Тверской области в частности.С его позиций согласна депутат заксобрания Тверской области, координатор партийного проекта «Российское село» Светлана Максимова.«Фермер должен жить там, где работает. Это понимают в федеральном центре. Принятый президентом закон № 299-ФЗ нацелен на решение этого вопроса», – подчеркнула Максимова.По итогам съезда фермеры направят резолюцию на имя президента РФ как раз по федеральному закону № 299-ФЗ о том, что нельзя прекращать деятельность фермеров, которые взяли землю и уже имеют успешные хозяйства.Необходимость устранения противоречийРанее правительство Тверской области подготовило проект закона, по которому планируют ограничить действие федерального закона № 299-ФЗ на большей половине сельской территории в Тверской области. Проект закона имеется в распоряжении редакции.Под запрет попадают уже существующие фермерские хозяйства, при этом для аналогичных КФХ на остальных территориях области такого запрета не будет. Почему одних фермеров нужно ограничить в правах, а других нет, разработчики законопроекта не поясняют.Законопроект, таким образом, вызывает сильные опасения как для фермеров Тверской области, так и для формирования аналогичной негативной практики в других регионах страны. Профильные депутаты Госдумы, которые являлись инициаторами и разработчиками Федерального закона № 299-ФЗ, подчеркнули о недопустимости введений ограничений действия ФЗ на сельских территориях, где работают фермеры, желающие реализовать свои права по федеральному закону.Кроме того, рабочая группа Тверского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» изучила указанный законопроект Тверской области и отметила, что он приведет к снижению основных показателей с/х производства на территории области. В организации подчеркнули, что уже сейчас в регионе по всем муниципальным образованиям ухудшаются показатели с/х производства среди фермерских хозяйств, поэтому введение ограничений для фермеров в части запрета на строительство домов будет нести еще более серьезные последствия.