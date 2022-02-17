Названы российские регионы с самым грязным воздухом

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11 процентов выбросов по России), или 30 тысячи вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — заявила она.