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53 минуты назад

Жители российского города массово пожаловались на самочувствие

Жители Нижнего Тагила массово пожаловались на самочувствие из-за смога. В минувшие выходные два района города накрыло облако дыма, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местные СМИ.

Жители российского города массово пожаловались на самочувствие
Фото: pixabay.compixabay.com

По данным городского портала TagilCity, жители страдали от вредных выбросов всю прошлую неделю. Редакция провела замеры воздуха в разных районах города. Днем 27 января, например, в 17,5 раза была превышена концентрация сероводорода на вокзале. 30 января газоанализатор зафиксировал превышение сразу по двум веществам: сероводороду (1,3 ПДК) и диоксиду азота (1,5 ПДК). В этот день жители района Вагонка массово жаловались на кашель, отеки горла и тошноту.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области тем временем опровергли информацию о превышении концентрации вредных веществ в воздухе.

«Смог над городом связан с погодой, — подчеркнули в ведомстве. — Причины запаха гари выясняют специалисты».

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России с 28 по 30 января метеорологи объявили режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Способствующее накоплению вредных примесей в воздухе явление накрыло Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области.

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