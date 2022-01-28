"ЭкоВоз" предлагает жителям Самары поучаствовать в проекте по восстановлению лесов

Фандомат принимает бутылки из пластика до двух литров с маркировкой PET (1) и алюминиевые банки из-под холодных напитков. Бутылки могут быть с крышками или без, но обязательно с этикеткой: сканер, установленный в окне приема тары, считывает штрих-код и распознает вид упаковки.

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В течение всего времени работы фандомат "подсчитывает" количество сданной тары. На все вырученные средства от переработки данного сырья будут закуплены саженцы сосны. Каждый желающий сможет принять участие в восстановлении лесов Самарской области в весенне-осенний период.

"Много лет мы ведем эколого-просветительскую работу среди подрастающего поколения, внедряем раздельный сбор, прививаем культуру ответственного потребления. С 2011 года весной и осенью мы сажаем лес. Благодаря партнерству со Сбербанком рождаются новые проекты. Проект "Фандомат" — это и о раздельном сборе, и о переработке, и о личном вкладе каждого участника в восстановление "зеленых легких" нашего региона. Начните с самого малого, и вы удивитесь, как это просто и легко. Обязательно будем ждать вас на ближайшей весенней посадке", — прокомментировал генеральный директор ГК "ЭкоВоз", депутат Самарской губернской думы Денис Волков.