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1 час назад

Россия обвинила США в экологической катастрофе

США устроили экологическую катастрофу в тех районах Сирии, где американцы воруют нефть, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

Россия обвинила США в экологической катастрофе
Фото: REUTERSREUTERS

«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

Полянский сообщил, что речь идет о территории за рекой Евфрат, которая не контролируется сирийским правительством.

«Вынуждены констатировать, что Заевфратье — еще одно серое пятно на карте Сирии. Так же, как и зона Эт-Танф, где с легкой руки США боевики «Магавир ас-Саура» чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность», — заявил заместитель представителя.

По его словам, незаконное пребывание американских военных на территории арабской республики привело к созданию на северо-востоке «зон беззакония», в которых «орудуют иностранные террористы и боевики и всякого рода преступные элементы».

Россия также крайне встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США по территории Сирии, отметил Полянский.

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