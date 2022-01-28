Россия обвинила США в экологической катастрофе

США устроили экологическую катастрофу в тех районах Сирии, где американцы воруют нефть, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.
Полянский сообщил, что речь идет о территории за рекой Евфрат, которая не контролируется сирийским правительством.
«Вынуждены констатировать, что Заевфратье — еще одно серое пятно на карте Сирии. Так же, как и зона Эт-Танф, где с легкой руки США боевики «Магавир ас-Саура» чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность», — заявил заместитель представителя.
По его словам, незаконное пребывание американских военных на территории арабской республики привело к созданию на северо-востоке «зон беззакония», в которых «орудуют иностранные террористы и боевики и всякого рода преступные элементы».
Россия также крайне встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США по территории Сирии, отметил Полянский.