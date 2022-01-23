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34 минуты назад

На аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка

На японской аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» произошла утечка по крайней мере 4 тонн раствора, необходимого для поддержания под станцией ледяной стены. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на NHK.

На аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка
Фото: ReutersReuters

По информации телеканала, работники станции обнаружили утечку 16 января. У одной из стен они увидели лужу. Как полагают специалисты АЭС, утечка могла произойти вследствие повреждения труб.

Ледяная стена из замерзшего грунта окружает станцию по периметру и служит защитой от грунтовых вод, которые ранее попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Охлаждающий раствор хранится в четырех резервуарах при температуре минус 30 градусов.

На АЭС сообщили, что стена все еще может удерживать грунтовые воды, так как требуется несколько месяцев, прежде чем барьер начнет таять. Отмечается, что утечка раствора не несет вреда для окружающей среды.

В марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. На станции вышли из строя системы охлаждения и энергоснабжения из-за удара цунами. В связи с этим топливо в трех энергоблоках расплавилось и прожгло защитные корпуса реакторов. Процесс сопровождался взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ. В результате аварии ближайшие к станции районы подверглись заражению.

Экология,Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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